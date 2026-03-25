Energia l’Umbria nomina due super tecnici

L’Umbria ha nominato due nuovi tecnici di alto livello nel settore energetico. Questi professionisti entreranno a far parte di un gruppo che si occupa di questioni legate alla transizione energetica e alle politiche nazionali in materia. La scelta mira a rafforzare la partecipazione regionale nei processi decisionali relativi all’energia, con un focus particolare sulle sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione.

L’Umbria rafforza la propria presenza nei processi decisionali nazionali sulla transizione energetica nominando due tecnici nella Commissione nazionale Pnrr-Pniec del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, l’organismo chiamato a esaminare i progetti legati allo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili e a valutarne l’impatto ambientale. A rappresentare la Regione sarà l’architetto Sabrina Scarabattoli, dirigente del Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile, designata come referente esperta. Al suo fianco, come vicario, l’architetto Leonardo Arcaleni, dirigente del Servizio regionale Urbanistica e Paesaggio.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Energia, l’Umbria nomina due super tecnici Articoli correlati Energia, l'Umbria nomina due super-tecnici nella commissione nazionale: "impianti e tutela paesaggio""La nostra identità si fonda su un equilibrio fragile tra borghi storici, crinali appenninici e vocazione agricola di pregio: dobbiamo tutelarlo a... Giuli nomina il nuovo cda dei Musei dell’UmbriaLuisa Todini, Alessandro Campi, Federica Benda e Andrea Assenza prendono il posto di Corrado Azzollini, Brunello Cucinelli, Giovanna Giubbini e Laura... Una raccolta di contenuti su Energia l'Umbria nomina due super... Temi più discussi: Civitas Umbria punta su Terni: l’ex assessora Scarcia nuova referente territoriale; Nomine&Poltrone, Giovanna Scarcia è la nuova referente per Terni di Civitas Umbria; Giovanna Scarcia scelta come Referente di Civitas Umbria per la città di Terni. Energia, l'Umbria nomina due super-tecnici nella commissione nazionale: impianti e tutela paesaggioLa nostra identità si fonda su un equilibrio fragile tra borghi storici, crinali appenninici e vocazione agricola di pregio: dobbiamo tutelarlo a livello nazionale ... perugiatoday.it Regione nomina i propri esperti nella Commissione Pnrr-PniecMonitorare i progetti sulle fonti di energia rinnovabile soggetti a valutazione di impatto ambientale statale e garantire che lo sviluppo sul territorio avvenga nel pieno rispetto delle peculiarità ... ansa.it Processi industriali, acqua, energia ift.tt/DSjBPIU #evento #takethedate x.com Nel 1901 Tesla convinse J.P. Morgan a finanziare una torre per trasmettere energia wireless. Quando Morgan capì il piano vero, smise di rispondere alle lettere: - facebook.com facebook