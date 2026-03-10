Energia l' Umbria nomina due super-tecnici nella commissione nazionale | impianti e tutela paesaggio

L'Umbria ha nominato due tecnici di alto livello nella Commissione nazionale tecnica Pnrr-Pniec del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questi esperti si occupano di temi legati a impianti energetici e tutela del paesaggio, contribuendo a definire le strategie per la transizione energetica del paese. La loro presenza rafforza l'impegno regionale in ambito di ambiente e pianificazione territoriale.

"La nostra identità si fonda su un equilibrio fragile tra borghi storici, crinali appenninici e vocazione agricola di pregio: dobbiamo tutelarlo a livello nazionale" L'Umbria nomina due super-esperti in ambiente, urbanistica e tutela del paesaggio nella fondamentale Commissione nazionale tecnica Pnrr-Pniec del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; un organo chiamato a portare avanti la transizione energetica nazionale attraverso impianti di rinnovabili. Si tratta dell'architetto Sabrina Scarabattoli, dirigente del Servizio regionale Transizione energetica e sviluppo sostenibile, che assume il ruolo di referente esperta della Regione Umbria.