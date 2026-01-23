Giuli nomina il nuovo cda dei Musei dell’Umbria

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato la nomina dei nuovi membri del consiglio di amministrazione dei Musei Nazionali dell’Umbria. La scelta mira a rafforzare la gestione e la valorizzazione del patrimonio museale regionale, garantendo continuità e innovazione nelle politiche culturali. La composizione del nuovo CDA rappresenta un passo importante per il rilancio e la tutela dei beni culturali dell’Umbria.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato i nuovi membri del consiglio d'amministrazione della rete Musei Nazionali dell'Umbria. Entrano a far parte del cda l'imprenditrice Luisa Todini (designata dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici), il professore e politologo Alessandro Campi, Andrea Assenza e Federica Benda, imprenditrice e moglie di Brunello Cucinelli (designata da Giuli d'intesa con Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze). Prendono il posto dei consiglieri uscenti Corrado Azzollini, Brunello Cucinelli, Giovanna Giubbini e Laura Teza.

