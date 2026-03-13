L’Aquila | 17 marzo la rete digitale facile si potenzia

Il 17 marzo 2026 alle 10.00, l’Auditorium di Palazzo Silone a L’Aquila sarà il luogo dell’evento dedicato al potenziamento della rete Punto Digitale Facile. L’iniziativa coinvolge rappresentanti locali e tecnici che si riuniranno per presentare le novità e le migliorie apportate al servizio. La manifestazione si svolge in un contesto di aggiornamento e sviluppo delle infrastrutture digitali nella città.

Martedì 17 marzo 2026 alle ore 10.00, l’Auditorium di Palazzo Silone a L’Aquila ospiterà il potenziamento della rete Punto Digitale Facile. La Regione Abruzzo e la società Abruzzo Progetti presenteranno i risultati ottenuti e le nuove sfide per l’inclusione digitale dei cittadini abruzzesi. L’iniziativa mira a colmare il divario tecnologico attraverso facilitatori digitali che assistono nell’uso dello SPID, della posta elettronica e dei pagamenti online. L’evento vedrà la partecipazione diretta del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dell’assessore Mario Quaglieri e di rappresentanti nazionali come Anna Ferracuti. Il ruolo delle istituzioni nel ponte verso il futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila: 17 marzo, la rete digitale facile si potenzia Articoli correlati Si potenzia la rete dell’acquedotto a Meldola: via ai lavori sulla BidentinaSono in corso interventi di efficientamento e potenziamento della rete acquedottistica nel tratto compreso tra il chilometro 77+400 e 78+600 della... A L’AQUILA UN GRANDE INCONTRO CON DANIEL LUMERA, L’8 MARZO ALLE 0RE 17“Abbracciare il Perdono”: un dialogo sui valori femminili del nuovo millennio, nel cammino di L’Aquila Capitale italiana della Cultura Aula Magna... Altri aggiornamenti su L'Aquila 17 marzo la rete digitale... Temi più discussi: Camicette Bianche-il musical arriva a L’Aquila il 17 marzo al Ridotto del Comunale; TERRE DELLA LUNA: IL 17 MARZO ALL'AQUILA PRESENTAZIONE PROGETTO TURISTICO CON COMMISSARIO CASTELLI; Camicette Bianche – il Musical arriva a L’Aquila, al Ridotto del Comunale; Su il sipario sul Festival Aria: si parte il 17 marzo con L’angelo del focolare di Emma Dante. Confartigianato Imprese, il 19 marzo a L’Aquila il convegno nazionale sul Made in ItalyL'artigianato come espressione viva di una tradizione che continua a innovare e a generare futuro, valore profondo del saper fare italiano. laquilablog.it La Lanterna Magica, DIGITALE 2.0: gli appuntamenti di marzoProseguono gli appuntamenti previsti dal progetto DIGITALE 2.0 dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila La Lanterna Magica ... laquilablog.it Ma tutta questa paccottiglia "romana" nella nostra base a Erbil: aquila imperiale, gladio, "legio prima parthica" (i Parti erano il nemico storico di Roma in Iran), camp Singara "tradotto" Castra Singarae", Onore ai Caduti: è tutto normale Chiedo... x.com Progetto Aquila odv added a new photo. - facebook.com facebook