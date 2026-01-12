Si potenzia la rete dell’acquedotto a Meldola | via ai lavori sulla Bidentina
Sono in corso interventi di miglioramento sulla rete dell’acquedotto tra il km 77+400 e il km 78+600 della provinciale 4 a Meldola. Questi lavori mirano a potenziare e rendere più efficiente il sistema di distribuzione idrica nel territorio comunale, garantendo un servizio più affidabile e sostenibile per la comunità. Gli interventi sono parte di un progetto di miglioramento delle infrastrutture idriche locali.
Sono in corso interventi di efficientamento e potenziamento della rete acquedottistica nel tratto compreso tra il chilometro 77+400 e 78+600 della provinciale 4 nel territorio del Comune di Meldola. I lavori, già conclusi nel segmento tra il chilometro 9+800 e il chilometro 10 della provinciale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
