Si potenzia la rete dell’acquedotto a Meldola | via ai lavori sulla Bidentina

Da forlitoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso interventi di miglioramento sulla rete dell’acquedotto tra il km 77+400 e il km 78+600 della provinciale 4 a Meldola. Questi lavori mirano a potenziare e rendere più efficiente il sistema di distribuzione idrica nel territorio comunale, garantendo un servizio più affidabile e sostenibile per la comunità. Gli interventi sono parte di un progetto di miglioramento delle infrastrutture idriche locali.

