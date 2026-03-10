Vaccini contro l' Hpv un incontro per informarsi a Sansepolcro

A Sansepolcro si tiene un incontro dedicato ai vaccini contro l’Hpv, con particolare attenzione all’importanza degli screening e della vaccinazione per prevenire infezioni e tumori legati a questo virus. L’evento si rivolge alla comunità locale e mira a fornire informazioni chiare e pratiche su come proteggersi. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a conoscere meglio il tema.

Un incontro per informare sull’Hpv, l’importanza gli screening e della vaccinazione per prevenire le infezioni e i tumori a esso correlati. Si terrà sabato 14 marzo in orario 10- 12 nella sala riunioni del distretto socio sanitario di via Santi di Tito a Sansepolcro. L’evento, organizzato dal Consultorio e dall’Igiene pubblica e nutrizione della Valtiberina, è aperto a tutti. La vaccinazione contro l’Hpv, somministrata prima dell’inizio dell’attività sessuale, riduce drasticamente il rischio di sviluppare il tumore mentre lo screening periodico consente di identificare e trattare tempestivamente eventuali lesioni precancerose, migliorando la prognosi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

