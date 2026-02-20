Domani a Napoli camera ardente e funerali di Angela Luce | il cordoglio dell’Amministrazione comunale

Angela Luce è morta, e il Comune di Napoli ha espresso il suo cordoglio. La scomparsa dell’attrice e cantante, avvenuta ieri, ha suscitato grande dolore nella città, che ricorda il suo ruolo fondamentale nel panorama culturale locale. Domani si terranno una camera ardente e i funerali, con numerosi cittadini pronti a rendere omaggio alla figura di Angela Luce, simbolo del teatro e della musica napoletana. La cerimonia si svolgerà presso il teatro San Carlo, dove molti si ritroveranno per salutarla.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’Amministrazione comunale di Napoli esprimono “il più profondo e sentito cordoglio” per la scomparsa di Angela Luce (LEGGI QUI), “icona intramontabile della cultura, del cinema e della canzone napoletana. Con lei se ne va una delle voci più autentiche e vibranti della nostra terra, un’artista poliedrica che ha saputo incarnare, con eleganza e passione, l’anima più vera di Napoli sui palcoscenici di tutto il mondo. Dalla collaborazione con i più grandi maestri del cinema alla canzone d’autore, Angela Luce ha rappresentato un pilastro della nostra identità culturale, lasciando un vuoto nel cuore della città.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Domani a Napoli camera ardente e funerali di Angela Luce: il cordoglio dell’Amministrazione comunale Leggi anche: Cortona, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Pasqualino Bettacchioli Leggi anche: Achille Barosi e Chiara Costanzo, la camera ardente per i due liceali morti nella strage. La diretta a Milano, domani i funerali Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al via domani a Napoli la 7ª edizione di HospitalitySud, il salone per hotellerie ed extralberghiero; Musica, morto l'autore Vincenzo D'Agostino, paroliere anche per Gigi D'Alessio e Mario Merola. Con Sal Da Vinci ha scritto Rossetto e caffè; Teatro Sannazaro, Ministro Giuli domani a Napoli: Tornerà splendido com’era prima; La madre del bambino con cuore danneggiato incontra i medici: Per oggi è ancora trapiantabile. Teatro Sannazaro, Ministro Giuli domani a Napoli: Tornerà splendido com’era primaLa piccola grande bomboniera di Napoli tornerà splendida com’era prima. Ve lo prometto. Così il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli parlando dell’incendio che stamani ha colpito il Teatro Sanna ... videonola.tv È morta Angela Luce, cantante ed attrice, 'voce di Napoli'. Regina delle sceneggiate con Merola, lavorò con Eduardo De Filippo, che considerava suo maestro, Peppino, Totò, Mastroianni e Manfredi. Nel 2025 fu premiata in Senato, nel 1995 vinse un David - facebook.com facebook Addio alla voce di Napoli: è morta Angela Luce, l’attrice e cantante napoletana aveva 87 anni x.com