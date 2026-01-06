Emiliano assessore alle Crisi industriali in Puglia | l’ex governatore verso un posto nella giunta Decaro

Michele Emiliano, ex governatore della Puglia, è in trattativa per entrare nella giunta di Antonio Decaro come assessore alle Crisi industriali. La sua nomina segnerebbe un nuovo passo nel percorso di gestione delle problematiche industriali della regione, con l’obiettivo di promuovere interventi concreti e sostenibili. La decisione sarà ufficializzata a breve, nel rispetto delle procedure istituzionali e delle esigenze di stabilità politica.

Michele Emiliano potrebbe diventare a breve assessore alle Crisi industriali nella giunta di Antonio Decaro in Puglia. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui al governatore uscente (e prima sindaco di Bari per due mandati) potrebbe essere assegnata una delega ad hoc, separata da quella all’Ambiente a cui attualmente è legata. Un assessorato che avrebbe un ruolo centrale, dovendo gestire l’eterna vertenza dell’ ex Ilva di Taranto – sulla via di essere acquisita da un fondo Usa – nonché altre situazioni delicate come quella del gruppo Natuzzi, colosso pugliese che ha di recente annunciato 479 esuberi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Emiliano assessore alle Crisi industriali in Puglia”: l’ex governatore verso un posto nella giunta Decaro Leggi anche: Regionali, dubbio Emiliano nella futura Giunta Decaro. Il governatore uscente: "Non ne so niente" Leggi anche: Decaro presidente, Emiliano in giunta: in Puglia cambia il vertice, non gli equilibri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Giunta Decaro, Emiliano sarà assessore alle crisi industriali: gestirà i fascicoli su ex Ilva e Natuzzi. Vendola resterà fuori; Giunta, la coperta corta di Decaro tra Pd e Avs: Schlein pensa al campo largo, i vendoliani puntano su una donna; Puglia, la resurrezione di Michele Emiliano; Il patto Emiliano-Schlein e il posto nella Giunta. Il campo largo per Decaro. Giunta Decaro, Emiliano sarà assessore alle crisi industriali: gestirà i fascicoli su ex Ilva e Natuzzi. Vendola fuori - Che ora dovrà sciogliere la riserva sulla squadra amministrativa ... msn.com Regione Puglia, proclamazione Decaro tra ricorsi e veleni: spunta l'ipotesi Emiliano in Giunta - Mancano ormai 48 ore alla proclamazione di Antonio Decaro come presidente della Regione Puglia. quotidianodipuglia.it

Il patto Emiliano-Schlein e il posto nella Giunta. Il campo largo per Decaro - Sta per iniziare la settimana che darà ufficialmente avvio alla legislatura Decaro: mercoledì sarà proclamato in Corte di appello a Bari, subito dopo ... quotidianodipuglia.it

Decaro presidente ma è già caos seggi: la pioggia di ricorsi al Tar e il ritorno di Emiliano come assessore - facebook.com facebook

