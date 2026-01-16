Emiliano consigliere giuridico del presidente | Decaro firma la nomina

Oggi, Antonio Decaro ha firmato la nomina di Emiliano come consigliere giuridico della presidenza. La scelta, ufficializzata con il provvedimento firmato questa mattina, rappresenta un passaggio importante per il supporto legale all'ente. La nomina si inserisce nel quadro delle attività di rafforzamento delle competenze giuridiche della presidenza, garantendo un supporto qualificato nelle questioni legali di competenza.

Emiliano consigliere giuridico della presidenza: il provvedimento di nomina da parte di Antonio Decaro è stato firmato questa mattina. Il governatore uscente, dunque, come anticipato nelle scorse ore, non sarà assessore, ma affiancherà comunque Decaro mettendo al servizio le sue competenze su. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Decaro trova l'intesa con Emiliano: lo nomina suo consigliere giuridico Leggi anche: Emiliano non sarà nella Giunta Decaro: pronto posto da consigliere giuridico del presidente La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Emiliano fuori dalla giunta, sarà il consigliere giuridico di Decaro. Incognita Csm sull’incarico; Regione, Decaro ha deciso: Emiliano sarà consigliere giuridico; Regione, Decaro si taglia lo staff: i consiglieri del presidente scendono da 11 a 9. «Non solo politici, anche tecnici»; Emiliano non sarà nella Giunta Decaro: pronto posto da consigliere giuridico del presidente. Pronta la giunta Decaro, Emiliano consigliere del presidente - Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha nominato stamattina consigliere giuridico della presidenza l'ex governatore Michele Emiliano. ansa.it

Michele Emiliano nominato consigliere giuridico del presidente della Regione Puglia Oggi - Questa mattina il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha adottato il provvedimento di nomina di consigliere giuridico della Presidenza di Michele Emiliano sulle seguenti materie di ... noinotizie.it

Regione, Emiliano farà il consulente giuridico di Decaro. Il governatore: lo ringrazio della disponibilità - Emiliano dovrà occuparsi, tra le altre, di analisi, studio e interpretazione delle norme in materia di crisi industriali, politiche del lavoro, politiche sociali e sicurezza urbana ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Le tensioni, i malumori e l'incontro chiarificatore: ecco come Emiliano è diventato consigliere di Decaro x.com

Per l’ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano non ci sarebbe spazio in Giunta come assessore, ma un ruolo da consigliere del presidente. Sarebbe questo l’esito del confronto avvenuto nel pomeriggio di ieri tra Emiliano e il presidente della R - facebook.com facebook

