Procuratrice Milano | ‘aumento scippi e rapine da ascrivere a minori stranieri non accompagnati’

La procuratrice generale di Milano lancia l’allarme: negli ultimi mesi si registrano più scippi e rapine in città, molti dei quali attribuiti a minori stranieri non accompagnati. Durante l’inaugurazione dell’Anno giudiziario, ha sottolineato che i numeri sono preoccupanti e richiedono attenzione immediata. La situazione resta sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie.

MILANO, 31 GEN – Aumentano i “delitti contro la libertà sessuale”, ossia gli abusi o altri reati di violenza di genere, commessi dai minorenni nel distretto giudiziario milanese. E “per la prima volta negli ultimi anni ” ci sono state anche “iscrizioni” di procedimenti “per omicidio e femminicidio” a carico di ragazzi di meno di 18 anni. Sempre Nanni ha messo in evidenza “l’aumento e l’elevato numero” di “scippi e rapine”, da “ascrivere alla importante presenza di minori stranieri non accompagnati che il sistema non riesce ad assorbire con adeguati programmi di accoglienza”. O a “minori di seconda generazione delle periferie lombarde” che fanno parte di “gruppo devianti”, ha spiegato, “i cosiddetti ‘maranza’”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

