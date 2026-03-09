Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Latina dopo aver tentato di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e rafforzato l’attenzione sulla sicurezza nella zona. Le forze dell’ordine hanno intervenuto prontamente, garantendo l’arresto dell’uomo e assicurando la tutela del minore coinvolto.

Il tentato rapimento di un bambino avvenuto nel parcheggio di un supermercato a Latina ha portato all’arresto di un uomo di 34 anni. Questo evento, che ha scosso profondamente la comunità, è stato commentato dalla sindaca di Latina, Matilde Celentano, che ha dichiarato: “Mi lascia profondamente scossa, ma allo stesso tempo orgogliosa della risposta immediata del nostro sistema di sicurezza. Voglio esprimere, a nome di tutta l’amministrazione e della cittadinanza, la più totale solidarietà alla madre e al piccolo coinvolti in questo terribile frangente”. Riconoscimenti e Gratitudine. La sindaca ha voluto anche ringraziare i cittadini presenti al momento dell’incidente, i quali non si sono voltati dall’altra parte, e ha espresso un sentito grazie agli agenti della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Latina. Celentano: scossa da tentato rapimento bimbo, non abbasseremo guardia su sicurezza

