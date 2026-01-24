Ciclone Harry il governo Meloni dichiarerà lo stato di emergenza per i territori flagellati

Il governo Meloni ha annunciato che lunedì sarà convocato il Consiglio dei ministri per dichiarare lo stato di emergenza nei territori colpiti dal ciclone Harry. L’obiettivo è allocare risorse rapide per affrontare le emergenze e garantire i primi ristori, in attesa di ulteriori interventi. Questa misura mira a supportare le comunità più colpite e a coordinare efficacemente gli interventi di soccorso.

“Il presidente Meloni ha annunciato per lunedì la convocazione del Consiglio dei ministri per deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti, anticipando un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori, in attesa di avere una compiuta e complessiva valutazione dei danni”. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. “Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto ieri, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry”, viene spiegato nel comunicato della presidenza del Consiglio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ciclone Harry, Meloni convoca il Consiglio dei Ministri: verso lo stato di emergenza nazionale per Sud e SardegnaIl ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel Sud Italia e in Sardegna, interessando infrastrutture, attività produttive e coste.

Ciclone Harry, Calabrese chiede lo stato di emergenzaDopo il passaggio del Ciclone Harry, la Calabria ha richiesto formalmente lo stato di emergenza.

