Lorenzo Musetti ha confermato di aver ripreso pienamente l’attività sportiva, rassicurando sui propri risultati fisici. Domani esordirà agli Australian Open 2026 affrontando il belga Raphaël Collignon, nel primo turno del torneo. La sua partecipazione rappresenta un momento importante nel percorso stagionale e mostra la sua determinazione a competere al massimo livello.

Lorenzo Musetti domani farà il proprio esordio agli Australian Open 2026 e affronterà il belga Raphaël Collignon. Un test importante per il n.5 del mondo, non tanto per le qualità del suo rivale, quanto per i problemini fisici avuti dal toscano nel corso del torneo di Hong Kong e in avvicinamento allo Slam. Giova ricordare che Musetti aveva lamentato un fastidio al braccio destro nella finale persa contro il kazako Alexander Bublik e non ha proseguito la partita di esibizione contro il tedesco Alexander Zverev in Australia sempre per una criticità di natura fisica. Ai microfoni di Eurosport, il classe 2002 del Bel Paese ha fatto il punto della situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti tranquillizza sulle sue condizioni: “Ho ripreso a pieno ritmo”

