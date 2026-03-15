Ciaf Maricò il recupero Cantiere a pieno ritmo Lavori per 900mila euro

Il cantiere per il recupero e la ristrutturazione del Ciaf Maricò è attualmente attivo con lavori che coinvolgono un investimento di 900 mila euro. Nei giorni scorsi, la soprintendente Maria Grazia Tampieri ha effettuato una visita al sito, che si trova sotto la sua supervisione come responsabile del patrimonio archeologico e delle belle arti per le province di Pisa e Livorno.

Cantiere in pieno svolgimento per il recupero e la ristrutturazione del Ciaf Maricò. Nei giorni scorsi c’è stata anche la visita della soprintendente Maria Grazia Tampieri, responsabile del patrimonio archeologico e delle belle arti per le province di Pisa e Livorno. La sovrintendente – viene spiegato – è rimasta colpita per l’accuratezza con cui è stato condotto il recupero dell’immobile, un palazzo liberty soggetto a vincoli delle belle arti, che si trova in Lungarno Tripoli. Una decisione, quella di volersi confrontare preventivamente con la sovrintendenza prima della chiusura del cantiere, voluta dal sindaco Roberto Giannoni, che già all’apertura dei lavori aveva avviato un confronto con l’ente che tutela il patrimonio artistico italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciaf Maricò, il recupero. Cantiere a pieno ritmo. Lavori per 900mila euro Articoli correlati Santa Croce sull'Arno: la sovrintendente alle Belle Arti Tampieri visita il cantiere del Ciaf MaricòI lavori per il recupero e la ristrutturazione del Ciaf Maricò stanno proseguendo. Palestrina, consegnato il cantiere dell'ex Stazione Stefer: al via i lavori per il nuovo Polo Culturale da 900mila euroL'intervento, considerato di primaria importanza strategica per l'Amministrazione, mira a restituire una nuova centralità a un complesso di grande... Contenuti utili per approfondire Ciaf Maricò Discussioni sull' argomento Ciaf Maricò, il recupero. Cantiere a pieno ritmo. Lavori per 900mila euro; Santa Croce sull'Arno: la sovrintendente alle Belle Arti Tampieri visita il cantiere del Ciaf Maricò; Visita della soprintendente Tampieri al cantiere del Ciaf Maricò. Visita della soprintendente Tampieri al cantiere del Ciaf MaricòI lavori per il recupero e la ristrutturazione del Ciaf Maricò stanno proseguendo. Questa mattina il cantiere è stato visitato dalla soprintendente Maria ... gonews.it Santa Croce sull'Arno: la sovrintendente alle Belle Arti Tampieri visita il cantiere del Ciaf Maricò ift.tt/SostdJx ift.tt/AsKZGrU x.com