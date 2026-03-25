Dal 26 al 29 marzo, l'organizzazione di assistenza umanitaria promuove una campagna attraverso le piazze, il sito e-commerce e i negozi fisici. Durante questa iniziativa, viene venduta una colomba di plastica simbolo di pace, con parte dei ricavi destinata a sostenere le cure per le vittime di conflitti armati. La vendita si svolge in diverse località e punti vendita affiliati.

Torna la Colomba di Pace di Emergency. «Anche un gesto simbolico, come donare una colomba in occasione della Pasqua, può diventare un gesto concreto di cura, pace e speranza». Il messaggio di Emergency è chiaro: acquistando la Colomba di pace nelle piazze italiane si potranno sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione in Italia e nel mondo. Senza dimenticare di essere umani. Un acquisto che finanzierà le cure alle vittime di guerra a Gaza, in Ucraina, in Sudan. La ong italiana indipendente, fondata da Gino Strada, da più di 30 anni opera in zone colpite dai conflitti e porta cure mediche gratuite alle vittime che, nella maggioranza dei casi, sono civili. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La Colomba di pace di Emergency per supportare le cure alle vittime di guerra

Articoli correlati

Colombe di pace di Emergency per sostenere le cure alle vittime di guerraDal 26 al 29 marzo in Abruzzo sarà possibile acquistare la colomba di pace di Emergency, un gesto concentro per sostenere le attività umanitarie...

Pasqua solidale: la Colomba di Pace di Emergency nelle piazze a sostegno dei progetti sanitari nelle zone di guerraDal 26 al 29 marzo i volontari saranno presenti con i loro banchetti ad Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino ANCONA- La...

Altri aggiornamenti su La Colomba di pace di Emergency per...

Temi più discussi: La colomba di Pace con Emergency; La Colomba di pace di Emergency in Valle d’Aosta; Anche a Parma la Colomba di Pace di Emergency per sostenere le vittime di guerra; La Colomba di pace in piazza per sostenere Emergency.

Guerre, torna «La colomba di pace» per sostenere EmergencyIn un contesto globale sempre più segnato da bombe e morte, in vista di Pasqua l'organizzazione umanitaria sarà di nuovo presente dal 26 al 29 marzo in centinaia di piazze italiane, grazie all’impegno ... giornaletrentino.it

EMERGENCY Sud Sardegna: Una Colomba di Pace 2026EMERGENCY Sud Sardegna: Una Colomba di Pace 2026. Un gesto simbolico, come donare una colomba in occasione della ... sardegnareporter.it

Molto più buona di quelle industriali... Pronta in 45 minuti RICETTA https://blog.giallozafferano.it/annal/colomba-farcita-veloce/ COLOMBA FARCITA VELOCE - facebook.com facebook