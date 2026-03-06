Elezioni a Cervia Mirko Boschetti è il candidato sindaco del Pd | l' ex assessore chiamato a guidare il centrosinistra

Il Partito Democratico di Cervia ha annunciato Mirko Boschetti come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. Boschetti, ex assessore, è stato scelto per rappresentare il centrosinistra durante la competizione elettorale che si terrà a breve. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal partito senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta.

Scelto nel corso della direzione del Partito Democratico a Cervia: a lui il compito di riunire il campo largo per le amministrative di maggio Il Partito Democratico rompe gli indugi: sarà Mirko Boschetti il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Cervia. A lui il compito di riunire il campo largo di centrosinistra in vista del voto di domenica 25 e lunedì 26 maggio. La decisione è arrivata al termine della direzione del Pd che si è tenuta nella tarda serata di giovedì. Trentuno anni e una laurea magistrale in Giurisprudenza, Boschetti ha ricoperto il ruolo di assessore (con deleghe alle Attività produttive, Patrimonio, Lavori pubblici, Manutenzioni, Mobilità e trasporti, Politiche europee e relazioni internazionali) nell'ultima Giunta Missiroli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Mirko Boschetti è il candidato sindaco del PdMirko Boschetti è il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle imminenti elezioni comunali, che si terranno il 24 e 25 maggio.

Il centrosinistra compatto sul candidato sindaco Cavalieri Foschini: “Il profilo giusto per guidare la comunità”È stato individuato da Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra Rifondazione comunista, Partito socialista ttaliano, Azione, Italia viva,...

