Elezioni comunali a Salerno Pecoraro M5S | Campo largo? Non appogeremo De Luca

L’annuncio di Pecoraro, rappresentante del Movimento 5 Stelle a Salerno, ha chiarito che il partito non supporterà De Luca alle prossime elezioni comunali. La decisione deriva dalla precedente autocandidatura del governatore, giudicata da lui troppo autoreferenziale. Pecoraro ha anche augurato buona fortuna a De Luca, specificando che i candidati del Movimento 5 Stelle sceglieranno strade diverse. La campagna elettorale si avvicina e le posizioni si fanno più nette.

“La sua autocandidatura era già autocelebrata. Gli faccio i migliori auguri per questa campagna elettorale che non ci vedrà insieme”. Con queste parole l'assessore regionale all'ambiente Claudia Pecoraro, rappresentante salernitana del Movimento Cinque Stelle, replica alle dichiarazioni di Vincenzo De Luca sul campo largo, in vista delle elezioni comunali a Salerno. L'esponente della Giunta Fico spiega: "Continueremo ad essere all'opposizione del suo stesso governo cittadino perché non condividiamo il metodo. non la persona. Stiamo provando a tenere insieme il campo largo. il Pd deve decidere cosa fare perché De Luca ha detto di non essere neanche il candidato del Pd.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Elezioni comunali a Salerno, Sarracino (Pd) frena De Luca: "Noi siamo per il campo largo"A Salerno, il candidato del Pd, Sarracino, ha criticato De Luca perché ancora non ha annunciato la sua candidatura.

Leggi anche: Elezioni Salerno, Vincenzo De Luca: “Campo largo? Bestemmia”. Il figlio invece chiede un incontro al M5S regionale

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.