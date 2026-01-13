Pescara il Consiglio di Stato annulla le elezioni comunali | voto da ripetere in 27 sezioni In bilico il sindaco di Forza Italia

Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento delle elezioni comunali di Pescara del 2024, stabilendo che il voto si ripeta in 27 sezioni. La decisione riguarda l’esito delle elezioni vinte al primo turno dal sindaco uscente, Carlo Masci di Forza Italia, con il 50,95%. La sentenza apre una fase di incertezza, con il voto di nuovo all’orizzonte e possibili ripercussioni sulla guida amministrativa della città.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar dell’Abruzzo che lo scorso giugno ha annullato parzialmente l’esito delle elezioni comunali di Pescara del 2024, vinte al primo turno col 50,95% dal sindaco uscente, Carlo Masci di Forza Italia. In base alla decisione, il voto dovrà essere ripetuto entro sessanta giorni in 27 delle 170 sezioni elettorali della città abruzzese (di cui una ospedaliera). Si tratta di circa 14mila elettori, che saranno determinanti per il futuro dell’attuale amministrazione: se l’esito della consultazione dovesse cambiare, potrebbe doversi tenere un ballottaggio “ritardato” tra Masci e il suo sfidante, l’indipendente di centrosinistra Carlo Costantini (34,24% al primo turno). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

