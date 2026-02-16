Messina Talassemia a Rischio | Ritardi Carenze e Allarme Pazienti Cure a Lungo Termine Compromesse

A Messina, il centro di talassemia rischia il collasso a causa di ritardi e mancanze nelle cure, mettendo a repentaglio la salute dei pazienti. La struttura del Policlinico Universitario ha registrato un aumento delle attese per gli esami fondamentali e una carenza di strumenti diagnostici essenziali, lasciando molti malati in attesa di interventi che potrebbero aggravare la loro condizione. Negli ultimi mesi, i pazienti con talassemia, drepanocitosi e altre emoglobinopatie hanno denunciato lunghi tempi di attesa e la mancanza di supporto adeguato, creando un clima di preoccupazione tra chi dipende

Messina, Talassemia: Un Servizio al Collasso tra Ritardi, Mancanze e l’Allarme di Fasted. Un’emergenza silenziosa affligge il centro talassemia del Policlinico Universitario di Messina, dove pazienti con talassemia, drepanocitosi ed emoglobinopatie si trovano a fronteggiare ritardi negli esami, assenza di accertamenti strumentali cruciali e un crescente rischio di compromettere il loro percorso terapeutico. L’associazione Fasted Messina ETS ha lanciato un allarme sulla situazione, denunciando carenze organizzative che costringono i pazienti a cercare cure fuori dalla regione, con costi aggiuntivi e disagi significativi.🔗 Leggi su Ameve.eu Allenamento cerebrale a lungo termine: studio USA mostra -25% rischio demenza dopo 20 anni. Un gruppo di ricercatori statunitensi ha scoperto che le persone che praticano regolarmente esercizi cognitivi riducono del 25% il rischio di sviluppare demenza dopo vent’anni. Cure “più forti” contro la leucemia, una speranza per i pazienti: “Riduciamo il rischio recidiva” Nuove speranze si affacciano nel trattamento della leucemia: uno studio della Fondazione Tettamanti propone strategie innovative che combinano terapie Car-T con farmaci inibitori delle vie infiammatorie e antiangiogenici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Esami rinviati e risonanze assenti da anni, la denuncia di Fasted sulle criticità del centro talassemia del Policlinico; Policlinico di Messina, emergenza Talassemia: Esami salvavita spariti, la nostra vita è in pericolo; FASTED Messina denuncia criticità nella UOSD Talassemia del Policlinico; Criticità al Policlinico di Messina, la denuncia: Gravi criticità per noi pazienti talas. FASTED Messina denuncia criticità nella UOSD Talassemia del PoliclinicoLa FASTED Messina ETS denunciato criticità assistenziali presso la UOSD Talassemia del Policlinico Universitario di Messina. 24live.it Policlinico di Messina, emergenza talassemia: «Esami salvavita spariti, la nostra vita è in pericolo»Fasted Messina denuncia: «Pazienti costretti ai viaggi della speranza» da Tempostretto.it ... msn.com “Ruggi”, allarme scabbia: otto casi accertati tra pazienti e operatori sanitari facebook