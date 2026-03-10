È uno scandalo la sorella di Eleonora Guidi uccisa con 24 coltellate Il femminicida Lorenzo Innocenti è libero

La sorella di Eleonora Guidi ha definito uno scandalo la decisione di lasciare libero Lorenzo Innocenti, accusato dell’omicidio della fidanzata uccisa con 24 coltellate a Rufina. Innocenti, architetto, ha commesso il delitto l’8 febbraio 2025 e al momento non è considerato socialmente pericoloso o in grado di partecipare al processo. La vicenda ha suscitato forte reazione pubblica.

Uccise la fidanzata con 24 coltellate, ma oggi è libero. Lorenzo Innocenti, l'architetto che l'8 febbraio 2025 uccise la compagna Eleonora Guidi a Rufina (provincia di Firenze), al momento non è nelle condizioni di partecipare al processo e non è socialmente pericoloso. L'assassino – dopo il femminicidio con in casa anche il figlio che all'epoca aveva nemmeno due anni – tentò il suicidio gettandosi da una finestra del secondo piano dello stabile, procurandosi gravi lesioni. Dopo le lesioni riportate Innocenti presenta amnesie, deficit del linguaggio e difficoltà nel ragionamento. È quanto stabilito dai periti incaricati dal gip Alessandro Moneti prima dell'udienza prevista per il 25 marzo, come riportato dal Corriere Fiorentino e La Nazione.