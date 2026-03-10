Femminicidio Rufina | uccise Eleonora Guidi ma non ricorda nulla Non può essere processato

Un uomo di 37 anni, architetto, non ricorda nulla del femminicidio di Rufina in cui ha ucciso Eleonora Guidi. A causa della sua incapacità di affrontare il processo e della sua condizione mentale, non sarà sottoposto a giudizio. La vicenda riguarda un episodio di violenza di genere avvenuto recentemente, che ha suscitato grande attenzione nell’opinione pubblica.

FIRENZE – Non e' in grado di affrontare il proxesso e non è socialmemte Lorenzo Innocenti, l'architetto di 37 anni, accusato di omicidio volontario per avere massacrato a coltellate la compagna Eleonora Guidi l'8 febbraio 2025 a Rufina. E' quato stabilito dai periti incaricati dal gip Alessandro Moneti in vista dell'udienza del 25 marzo 2026. I periti hanno aggiunto che, in seguito alle lesioni riportate, presenta amnesie, deficit del linguaggio e difficoltà nel ragionamento.

