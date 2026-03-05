Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 domanda per l’iscrizione attesa ad aprile

Le regioni stanno preparando gli elenchi per il ruolo dei docenti 2026, con la domanda di iscrizione prevista per aprile. Si tratta di un passaggio importante nelle procedure di assunzione per l'anno scolastico 202627, rappresentando un elemento di novità nel processo di immissione in ruolo. L'apertura delle iscrizioni è attesa e coinvolge direttamente i docenti interessati.

