Elenchi regionali per il ruolo | per partecipare bisogna aver superato sia prova scritta che orale di un concorso dal 2020 Pillole di Question Time

Durante il question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto di ANIEF, è stato approfondito il requisito di accesso agli elenchi regionali per i docenti. In particolare, è stato chiarito che per partecipare è necessario aver superato sia la prova scritta che quella orale di un concorso svolto dal 2020. Questa informazione è importante per coloro che aspirano a inserirsi nelle graduatorie regionali.

Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stato chiarito un aspetto rilevante in merito all’accesso agli elenchi regionali per i docenti che hanno partecipato al concorso PNRR 2. Il focus si è concentrato sulla posizione di coloro che hanno superato soltanto la prova scritta. Chiara Cozzetto ha spiegato che “il concorso PNRR 2 prevedeva una prova scritta e una prova orale.” Infine, ha precisato che “l’accesso agli elenchi regionali è consentito solo a chi ha superato l’intera procedura concorsuale, inclusa la prova orale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

