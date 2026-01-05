Miley Cyrus con mamma Tish indistinguibili sul red carpet del Palm Springs International Film Festival

Durante il Palm Springs International Film Festival, Miley Cyrus e sua madre Tish hanno attirato l’attenzione per la loro somiglianza. Sul tappeto rosso, hanno sfoggiato look coordinati, dimostrando un forte legame e un’eleganza discreta. L’evento ha sottolineato il rapporto stretto tra madre e figlia, rivelando un’immagine di complicità e stile condiviso. Un momento di semplice raffinatezza che ha catturato l’attenzione di chi segue le occasioni di moda e spettacolo.

Sul red carpet del  Palm Springs International Film Festival, Miley Cyrus e mamma Tish sono sembrate due sorelle. Nella foto che le ritrae fianco a fianco, entrambe in completo nero sartoriale, il colpo d’occhio è immediato: linee pulite, styling essenziale, un’eleganza che rende quasi  indistinguibili madre e figlia, unite da una sorprendente affinità estetica oltre che affettiva. Il look di Miley Cyrus. Miley Cyrus sceglie un completo dal taglio deciso, con blazer strutturato e dettagli luminosi che comunque discreti, mentre Tish opta per una versione altrettanto raffinata, arricchita da un tocco più morbido e personale. 🔗 Leggi su Dilei.it

