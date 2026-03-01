Egonu e Lanier spumeggianti | Milano vince gara-1 contro Vallefoglia e avvicina la semifinale scudetto

Milano ha battuto Vallefoglia con un punteggio di 3-0 (25-20; 25-15; 25-19) nella prima gara dei quarti di finale scudetto. Egonu e Lanier sono state protagoniste con prestazioni molto efficaci, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si è svolta in modo deciso e senza pause, con Milano che ha preso subito il comando del gioco.

Milano ha travolto Vallefoglia con un perentorio 3-0 (25-20; 25-15; 25-19) nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile, riuscendo a chiudere i conti in poco più di un'ora di gioco e a portarsi in vantaggio nella serie al meglio delle tre partite (passa il turno chi ne vince due, dunque le meneghine sono a un successo dalla semifinale). La terza forza della regular season non è stata minimamente impensierita dalla sesta classificata della stagione regolare, dimostrando un ottimo piglio tecnico e un buono stato di forma che servirà in occasione del durissimo quarto di finale di Champions League, mentre le Tigri, che avevano già vinto lo scontro diretto in campionato, sono sembrate un po' svuotate dall'impegno infrasettimanale in Europa (si sono qualificate alla finale di Challenge Cup).