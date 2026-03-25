ecco chi erano le toghe che a napoli saltellavano contro la meloni

A Napoli, alcune figure della magistratura sono state viste partecipare a manifestazioni contro la presidente del Consiglio. Tra loro, il procuratore ha fatto riferimento a associazioni segrete del passato, mentre un ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura ha fatto commenti ironici durante l’evento. La presenza di queste personalità ha attirato l’attenzione sull’episodio.

Tra i festanti, il procuratore Aldo Policastro, che evocava la P2, e l’ex consigliere del Csm Antonello Ardituro, di cui Palamara diceva: «Ci dirà pure come andare a pisciare». Cori contro la collega Annalisa Imparato, considerata vicina alla destra. Le bottiglie, dopo la vittoria al referendum, i magistrati le hanno stappate da Milano a Reggio Calabria (con il procuratore di Reggio Calabria in prima fila). Ma i video che hanno fatto più discutere sono quelli della della festa dell’Associazione nazionali magistrati di Napoli, che hanno fatto il giro del Web, suscitando qualche dubbio sulla terzietà e sull’indipendenza di questi magistrati così incontenibili nei festeggiamenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

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