Toghe contro lo Stato | il referendum che decide chi comanda davvero in Italia

Il referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo 2026, rappresenta un momento chiave nel dibattito istituzionale italiano. La decisione del governo di procedere con la consultazione ha acceso un confronto tra le diverse anime del sistema, evidenziando le tensioni tra le toghe e lo Stato. Questa consultazione avrà ripercussioni sulla gestione e l’organizzazione della giustizia nel nostro Paese.

Roma, 13 gen – Il referendum sulla riforma della giustizia entra ufficialmente nella fase calda. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno, ha confermato le date del voto – 22 e 23 marzo 2026 – e ha aperto uno scontro frontale con l’Associazione Nazionale Magistrati, che guida il fronte del “no”. Ma ridurre questa consultazione a un duello tra governo e toghe sarebbe troppo facile: in gioco non c’è una semplice modifica tecnica, bensì la struttura stessa del potere giudiziario in Italia. Il referendum sulla riforma della giustizia entra nella fase calda. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

