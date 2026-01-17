Eccellenza Cambridge al liceo scientifico Oriani | brillanti risultati per la 3 Cam nell’esame di Mathematics

Gli studenti della classe 3 Cam del liceo scientifico Oriani di Ravenna hanno ottenuto risultati di rilievo nell’esame Cambridge IGCSE 0580 Mathematics, sostenuto a novembre 2025. L’istituto, unico liceo Cambridge nella provincia, si conferma così come un centro di eccellenza nel percorso di preparazione e formazione internazionale. Questi risultati riflettono l’impegno e la qualità dell’offerta educativa della scuola.

Grande soddisfazione per gli studenti della classe 3 Cam del liceo scientifico Oriani di Ravenna, unico liceo Cambridge nella provincia di Ravenna, che hanno conseguito voti eccellenti all'esame Cambridge Igcse 0580 Mathematics, sostenuto nella sessione di novembre 2025. Un traguardo significativo che premia l'impegno costante degli studenti e la qualità del lavoro svolto durante il percorso di studi. Un plauso particolare va alla professoressa Guerrini, al professor Young e alla professoressa Casagrande, che hanno accompagnato la classe con competenza, dedizione e passione, contribuendo in modo determinante al raggiungimento di risultati di alto livello riconosciuti a livello internazionale.

