Bresh riceve il riconoscimento speciale ai Rockol Awards 2025. La cerimonia si è svolta alla Santeria Toscana 31 di Milano il 30 gennaio 2026. Il rapper ha conquistato il premio come miglior artista live, riconoscendo il suo impatto forte sulle scene italiane.

Bresh ha ricevuto il Premio Speciale Miglior Artista Live 2025 durante la cerimonia conclusiva degli award, tenutasi alla Santeria Toscana 31 di Milano il 30 gennaio 2026. Il riconoscimento, assegnato dalla redazione di in collaborazione con NUOVOIMAIE e SIAE, celebra l’impatto straordinario della sua presenza scenica e la coerenza artistica dimostrata nel corso dell’anno. Il cantautore genovese ha ritirato il premio in diretta, accompagnato da un’esibizione dal vivo che ha incantato il pubblico presente. La performance, interamente dedicata ai brani più significativi del suo percorso recente, ha incluso “Kamala”, “Dai che fai”, “Umore marea” e “La tana del granchio”, pezzi che hanno reso tangibile la forza narrativa e la densità emotiva del suo live. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bresh premiato con riconoscimento speciale ai Rockol Awards 2025 per l’impatto live sulle scene italiane

