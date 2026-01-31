Calciomercato Milan | Mateta può arrivare stasera a Milano | LIVE News

In questi ultimi giorni di mercato invernale, il Milan cerca un nuovo difensore e sta facendo di tutto per portare a casa Mateta. Secondo le ultime notizie, il giocatore potrebbe arrivare a Milano già stasera. I rossoneri vogliono rinforzare la difesa prima della chiusura del mercato e stanno lavorando per chiudere l’affare in fretta.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: Mateta può arrivare stasera a Milano | LIVE News Approfondimenti su Calciomercato Milan Calciomercato Milan, può arrivare Mateta? Ecco gli incastri che devono verificarsi Il calciomercato invernale del Milan potrebbe vedere l’ingaggio di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace. Calciomercato Milan: arriva Mateta! Nkunku in uscita? Poi i Cissè | LIVE News Il Milan si muove negli ultimi giorni di mercato. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Calciomercato Milan Argomenti discussi: Calciomercato: Milan vicinissimo a Mateta, Lookman verso il Fenerbahce. Napoli su Alisson; Mateta, il Milan ha fretta: alzata l'offerta al Palace per averlo subito. I dettagli della trattativa; Milan-Mateta, gli ultimi sviluppi possono essere decisivi; Calciomercato: il Milan vuole subito Mateta, apertura del Chelsea su Disasi. Mateta al Milan, affare caldissimo: accordo di massima col Crystal Palace, le cifre e cosa mancaCercato nelle scorse settimane dalla Juventus, ora Jean-Philippe Mateta è diventato un obiettivo concreto del Milan: i rossoneri provano a strapparlo al Palace già entro lunedì. msn.com Calciomercato Milan-Mateta subito: che blitz! Nkunku in uscita in serie A? I rumor caldissimi - Diavolo si inserisce anche su Alphadjo CissèUn blitz del Milan per Jean Philippe Mateta, 28enne attaccante del Crystal Palace, che nelle scorse settimane era stato nel mirino della Juventus. Il centravanti francese è a un passo dal Diavolo 8che ... affaritaliani.it #Allegri vuole un bomber di razza: il #Milan prepara il piano sul #calciomercato. Ecco per chi #SempreMilan - facebook.com facebook Calciomercato Milan, Mateta e Cisse gli obiettivi: "Il francese arriverebbe se..." #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

