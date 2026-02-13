calcio terza categoria stasera sfida impegnativa per il giovani fucecchio in casa contro la capolista

Stasera al Talini di Fucecchio, il Giovani Fucecchio affronta in casa la capolista, una sfida difficile per i padroni di casa che cercano punti importanti in vista della fine del campionato. La partita si svolge in un clima di grande attesa, con i tifosi che sperano in una prestazione coraggiosa contro la squadra leader della classifica.

Si apre stasera al Talini di Fucecchio un nuovo fine settimana ricco di impegni per le locali formazioni di Terza Categoria. Alle 20.45, infatti, il Giovani Fucecchio 2000 ospiterà la capolista Ponte a Elsa nella 19esima giornata del girone B di Pisa. All’andata finì 4-0 per la squadra di Bagnoli, ma tra le mura amiche i bianconeri hanno conquistato 14 dei loro attuali 20 punti. Nello stesso raggruppamento il Gavena Giovani proverà a ripartire, dopo il ko interno con la Stella Azzurra, domenica da Cascina contro il Marciana (fischio d’inizio alle 15). Gara insidiosa visto che i pisani hanno sei punti in meno degli uomini di Lucchesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Stasera prende il via il nuovo weekend di incontri di Terza Categoria, con due anticipi.

Questa sera la Vigor Fucecchio affronta in trasferta la Virtus Poggibonsi, nella terza giornata di ritorno di Serie C1.

