Eletta anche la ' più bella Miss di Romagna' bellezze in passerella a Ravenna tra musica e sorrisi

Venerdì sera Ravenna ha accolto con entusiasmo la sfilata di bellezza all’Officina del Caffè. Tra musica, sorrisi e luci, le concorrenti si sono sfidate davanti a pubblico e giuria per conquistare il titolo di Miss Romagna e partecipare al concorso World Top Model. La serata è stata un mix di glamour e divertimento, con tante ragazze che hanno mostrato il loro fascino e la loro personalità in passerella. Alla fine, è stata eletta anche la più bella di tutte, lasciando il pubblico entusiasta.

Miss, glamour e bellezza in passerella: venerdì 30 gennaio all'Officina del Caffè di Ravenna tra luci ed applausi si é svolta una piacevole sfilata: la selezione per il concorso World Top Model e l'elezione de "La più bella Miss di Romagna". Organizzatore e presentatore della serata, Carmelo Tornatore, ormai volto conosciuto del mondo degli eventi, affiancato dall'energico Marco Fiori della Notte, pr di spicco della riviera romagnola. Le ragazze hanno allietato il pubblico durante le tre uscite in passerella. Le due coroncine destinate alle più votate della serata sono andate sul capo di Gaia Barisani 18 di Ravenna (fascia La più Bella Miss di Romagna) e di Martina Guidotti 17 di Ravenna (fascia finalista nazionale World Top Model)Durante le uscite si é esibito il cantante Ghina, giovane artista della scena rap ravennate.

