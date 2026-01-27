La finale nazionale di Miss Curvyssima 2025 si avvicina, con Ivana Ramona già vincitrice di una tappa. L'evento, ospitato da Casa La Corte il 17 gennaio, fa parte di un concorso che celebra le donne curvy, promuovendo l’autenticità e la fiducia, lontano da stereotipi e etichette. Un appuntamento importante per chi desidera valorizzare la propria individualità e il rispetto della diversità.

Casa La Corte ha ospitato il 17 gennaio scorso una delle ultime tappe dell’edizione 2025 di Miss Curvyssima, il concorso nazionale ideato nel 2017 da Samantha Togni e dedicato alle donne curvy che desiderano sentirsi protagoniste, lontane da stereotipi ed etichette. Più che una semplice competizione, Miss Curvyssima si conferma come un progetto culturale capace di promuovere una visione autentica e inclusiva della bellezza femminile. La serata, organizzata dall’agente regionale per l’Emilia Romagna Loredana Amorosa, ha regalato momenti di grande emozione, con numerose ragazze che hanno sfilato in passerella per ribadire un messaggio forte e condiviso: la bellezza non ha taglia e ogni donna ha il diritto di sentirsi rappresentata.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Si avvicina la finale nazionale di Miss Curvyssima 2025: Ivana Ramona vincitrice di tappa

