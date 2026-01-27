Precipitazioni e rischio piene | allerta meteo diramata per domani

Per domani, mercoledì 28 gennaio, è prevista un’allerta meteo gialla per precipitazioni e rischio piene in Emilia-Romagna. L’Arpae ha emesso questa comunicazione per monitorare le condizioni meteorologiche e garantire la sicurezza delle zone interessate. È importante rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni e rispettare le indicazioni delle autorità locali.

Per domani, mercoledì 28 gennaio, la Regione Emilia-Romagna e l'Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) hanno diramato una allerta meteo di colore giallo. A preoccupare sono le criticità idrauliche e idrogeologiche, a causa delle precipitazioni. ALLERTA METEO GIALLA Si richiama l'attenzione sull'avviso di allerta meteo diramato dal Servizio Regionale di Protezione Civile. Validità: dalle ore 14.00 del 25/01/2026 e per le successive 10 ore. Rischio atteso: Precipitazioni: sparse, anche a carattere temporalesco.

