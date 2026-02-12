Perché Estée Lauder ha fatto causa a Walmart?

La battaglia tra Estée Lauder e Walmart si gioca in tribunale. Il marchio di lusso ha denunciato la catena di grande distribuzione, accusandola di vendere prodotti falsi, tra cui fragranze e creme per la pelle. La causa è partita in California, dove il brand punta a fermare le imitazioni che circolano sugli scaffali di Walmart.

Estée Lauder vs Walmart. Una combo che sembrerebbe essere completamente sconnessa, e invece, presso un tribunale federale della California, il brand di lusso ha accusato la catena di vendere imitazioni di marchi di fragranze e prodotti per la cura della pelle del gruppo. Tra i brand citati ci sono Clinique, Tom Ford e Le Labo. Estée Lauder vs Walmart: cosa sta succedendo. Nei documenti della causa si afferma che Walmart fa “molto poco per garantire che sul suo sito siano disponibili solo prodotti autorizzati e autentici”. Questa circostanza avrebbe come conseguenza la confusione tra i consumatori, spinti quindi ad acquistare prodotti discutibili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Estée Lauder apre un nuovo pop-up a Milano: il "Double Wear Studio".

Citi promuove Estée Lauder a Buy: recente sell-off occasione d'acquisto(Teleborsa) - Citi ha alzato il rating di Estée Lauder a Buy, sostenendo che il crollo del titolo seguito ai risultati del secondo trimestre fiscale rappresenti un'opportunità strategica. Nonostante ... finanza.repubblica.it

Estee Lauder, crescita del 6% nelle vendite del secondo trimestre 2025-26Estee Lauder ha registrato una crescita del 6% nelle vendite nette nel secondo trimestre dell’esercizio 2025-26, raggiungendo i 4,22 miliardi di dollari. L’utile operativo è aumentato a 401 milioni, r ... borse.it

WS: terzo record di fila per il Dow; L'AI minaccia il wealth management; Paramount migliora (di nuovo) l'offerta su WBD; Estée Lauder fa causa a Walmart; Caso Epstein: utnick ammette visita su isola privata - facebook.com facebook

The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: terzo record di fila per il Dow L'AI minaccia il wealth management #Paramount migliora (di nuovo) l'offerta su #WBD Estée Lauder fa causa a #Walmart Caso #Epstein: Lutnick ammette visita su iso x.com