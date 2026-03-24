Sembrava essere solo un rumor, ma lo scorso lunedì è arrivata la conferma. Estée Lauder e Puig sono in trattative per la fusione delle due società. Lo hanno confermato entrambe le aziende con una nota. In questa nota si legge che le due aziende stanno valutando “potenziale fusione, che potrebbe portare all’unione delle attività delle due società”. Estée Lauder e Puig verso la fusione?. Nelle note pubblicate dalle due società si legge che “non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva né è stato raggiunto alcun accordo”. Inoltre, fino al suo raggiungimento, “non vi è alcuna garanzia in merito alla conclusione dell’operazione o ai suoi termini”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Estée Lauder e Puig in trattativa per la fusione dei brand: cosa sappiamo

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