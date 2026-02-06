Per me è ancora qui con noi Eleonora Daniele voce rotta e lacrime in diretta

Durante l’ultima puntata di “Storie Italiane”, Eleonora Daniele si è lasciata andare alle lacrime, ricordando una persona cara. La conduttrice ha parlato di qualcuno che, a suo avviso, è ancora presente tra di noi, anche se non c’è più. La puntata si è concentrata su un ricordo che ha emozionato sia lei che i telespettatori, portando sul tavolo un tema molto personale e sentito.

Nel corso dell’ ultima puntata settimanale del rotocalco mattutino in onda sull’ammiraglia Rai, Eleonora Daniele ha voluto dedicare un ampio spazio al ricordo di una figura che per anni ha rappresentato un punto di riferimento nel dibattito pubblico e televisivo. Un momento carico di emozione, costruito con delicatezza, che ha riportato al centro dello studio il ricordo della psicologa e opinionista tv scomparsa pochi giorni fa all’età di 78 anni, senza mai trasformare il racconto in celebrazione retorica. A prendere per primo la parola è stato uno degli ospiti, che ha scelto di condividere un retroscena personale, legato a un incontro avvenuto proprio all’uscita della trasmissione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

