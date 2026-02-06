Nell’ultima puntata del suo programma su Rai 1, Eleonora Daniele ha parlato con il cuore in mano della morte di Maria Rita Parsi. La conduttrice si è commossa in diretta, con la voce rotta e le lacrime, ricordando la psicologa e opinionista che se n’è andata a 78 anni. Un momento molto intenso, che ha colpito chi stava seguendo la trasmissione.

Nell’ultima puntata settimanale del programma mattutino di Rai 1, Eleonora Daniele ha dedicato un segmento al ricordo della psicologa e opinionista televisiva Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni. In studio sono intervenuti ospiti e collaboratori con testimonianze personali, mentre la conduttrice ha condiviso un messaggio diretto in diretta e ha fornito al pubblico l’indicazione sull’ultimo saluto. Leggi anche: “Rabbia, spaccherei tutto”. Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio travolto dal dolore Storie Italiane: il ricordo di Maria Rita Parsi in studio. Durante la trasmissione Storie Italiane, un ospite ha aperto il momento commemorativo raccontando un episodio legato a un incontro avvenuto all’uscita del programma. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Eleonora Daniele, voce rotta e lacrime in diretta: devastata dalla sua morte

Approfondimenti su Eleonora Daniele

Durante l’ultima puntata di “Storie Italiane”, Eleonora Daniele si è lasciata andare alle lacrime, ricordando una persona cara.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Eleonora Daniele

Argomenti discussi: Maria Rita Parsi morta a 78 anni: il malore improvviso che ha sconvolto l’Italia, addio alla psicologa dei bambini; Morte di Maria Rita Parsi: addio alla psicologa dei giovani italiani; Addio a Maria Rita Parsi, Eleonora Daniele sconvolta in diretta: non era malata; Eleonora Daniele su Maria Rita Parsi: Non era malata, non aveva nulla.

Eleonora Daniele vuota il sacco in diretta Tv facebook

Sono inorridito dalla conduzione di Eleonora Daniele di #StorieItaliane x.com