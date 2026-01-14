Addio a un mito dello sport | il triste annuncio è appena arrivato

È venuto a mancare Genesio Bevilacqua, figura di rilievo nel mondo della Superbike e appassionato di motociclette. Imprenditore e riferimento per molti, Bevilacqua è scomparso all’età di 66 anni a causa di una malattia. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il settore, che si unisce nel cordoglio per questa importante figura dello sport e dell’imprenditoria motociclistica.

La Superbike piange la scomparsa di una delle sue figure più influenti. Genesio Bevilacqua, imprenditore e appassionato di moto, è morto all'età di 66 anni a causa dell'aggravarsi di una malattia che lo affliggeva da tempo, lasciando un segno indelebile nel mondo del motociclismo. Fondatore di Althea Racing nel 2007, ha costruito una squadra capace di competere ai massimi livelli, trasformando un progetto privato in una realtà vincente. Il momento più iconico della sua carriera arriva nel 2011. In un campionato dominato dalle squadre ufficiali, Althea Racing conquistò il titolo mondiale Superbike grazie a Carlos Checa, protagonista di una stagione straordinaria con la Ducati 1098R e chiusa con 15 vittorie.

