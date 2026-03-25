A Moscufo si trova Dundy, un cagnolone di 8 anni che si distingue per il carattere gentile e affettuoso. Il suo nome deriva dal modo in cui viene chiamato, a causa di un suo tratto caratteristico che ha portato a definirlo un po’

Cerca un’adozione del cuore: verrà affidato con iter di pre-affido, con visita conoscitiva in quella che potrebbe essere la sua futura casa Si trova a Moscufo Dundy, un cagnolone di 8 anni, dolce e buono. È stato chiamato così perché un po’ “tonto” (in abruzzese si dice ‘ndundito). Dundy è positivo alla leishmaniosi ma gode di buona salute e sta bene. Cerca un’adozione del cuore: verrà affidato con iter di pre-affido, con visita conoscitiva in quella che potrebbe essere la sua futura casa. Per informazioni, contattare la signora Danila, che se ne occupa, al numero 344 0209118. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Dundy è un cagnolone buono e dolce, che cerca casa

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