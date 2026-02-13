Gattina investita: perde un'occhio, la dolce Lucilla cerca casa Ha solo un anno e mezzo, Lucilla, ma nella sua piccola vita ha già imparato cosa significhi avere paura e non arrendersi. La gattina è stata investita da un'auto nel quartiere di San Lorenzo, e la sua zampa anteriore destra è rimasta ferita così gravemente da doverle togliere un occhio. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno chiamato subito i volontari, ma ora la piccola cerca una famiglia che possa prendersi cura di lei.

Ha solo un anno e mezzo, Lucilla, ma nella sua piccola vita ha già imparato cosa significhi avere paura e non arrendersi. Investita da un pirata della strada che l'ha lasciata sull’asfalto senza tentare di salvarla, Lucilla, sola, ferita, spaventata è stata recuperata e medicata dai veterinari che hanno dovuto asportarle un occhietto. Affettuosa, socievole nonostante i traumi e dolcissima, Lucilla sogna una vera famiglia. Si trova in provincia di Salerno, ma per una buona adozione può viaggiare. Per qualsiasi informazione: 349 644 1623. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Salernotoday.it

