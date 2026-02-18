Passione tiramisù alle Olimpiadi gli atleti scoprono il dolce italiano più buono che diventa virale
Durante le Olimpiadi, la passione per il tiramisù cresce tra gli atleti, attratti dal dolce italiano più amato, che diventa rapidamente virale sui social. La diffusione del dessert si intensifica dopo che alcuni atleti condividono le loro foto mentre gustano questa delizia, portando il tiramisù sotto i riflettori mondiali. Tra le immagini più condivise, spiccano quelle di sportivi che si concedono il dolce in hotel o durante le pause, contribuendo a rendere il tiramisù il protagonista inatteso di questa edizione olimpica.
Milano Cortina 2026: dai pizzoccheri (celebrati dal New York Times) al tiramisù, per gli atleti il cibo italiano è da «Oh my God!»Il cibo italiano fa impazzire gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dopo che il New York Times ha elogiato i pizzoccheri.
“Ma questo…”. Olimpiadi invernali, gli atleti stranieri scoprono il bidet: la loro reazioneNel villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, gli atleti stranieri scoprono il bidet e rimangono sorpresi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
