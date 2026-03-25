Sabato 21 marzo, due studenti del Liceo Gioia della classe 5AS sono stati premiati a Milano durante il

Un nuovo importante successo per il Liceo Gioia in ambito scientifico: due studenti della 5AS, Nicola Rossetti e Filippo Zuffi, sono stati premiati sabato 21 marzo a Milano nell'ambito del "Gran Premio di Matematica Applicata", organizzato dall'Università Cattolica nelle sue sedi di Milano, Brescia, Piacenza e Roma. Nicola e Filippo si sono classificati al 6° posto, distinguendosi tra i migliori studenti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato al concorso nazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta nella sede di Milano ed è stata condotta dal professor Franco Petracchi della Commissione scientifica del Gran Premio di Matematica Applicata; ad accompagnare i ragazzi nella trasferta è stata la loro docente di matematica e fisica Lucia Lambri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Due studenti del Gioia al sesto posto del gran premio di matematica applicata

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