Ragazzi circondati picchiati e aggrediti dalla baby gang a Felino | la sola denuncia un insulto alle vittime

Recenti episodi di violenza a Felino evidenziano ancora una volta la presenza di gruppi di giovani coinvolti in aggressioni e rapine ai danni di altri ragazzi. La crescente inquietudine per la sicurezza dei cittadini richiede attenzione e interventi concreti per prevenire simili situazioni e tutelare le vittime. È fondamentale affrontare con serietà questi fenomeni e promuovere iniziative di prevenzione e tutela nel territorio.

“Crea indignazione l'ennesimo episodio di violenza e rapina perpetrato a Felino ai danni di due ragazzi circondati, aggrediti e picchiati per pochi spiccioli da un branco di delinquenti, chiamati simpaticamente ‘baby gang’”. Così Giuseppe Tramuta, Consigliere Comunale FDI."Dopo una indagine accurata, sono stati identificati dai Carabinieri e quattro di loro, due italiani e due di origine nordafricana, tra i diciotto e vent'anni, residenti a Parma, sono stati denunciati. La sola denuncia è un insulto alle vittime e un premio per quei delinquenti, neanche obbligati ai lavori socialmente utili.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Milano, terrore in corso Buenos Aires: baby gang accoltella due ragazzi alle otto di sera

“Ragazzi aggrediti e picchiati in via Farini, è a rischio l’intera comunità di Parma”Recenti episodi di violenza in via Farini a Parma hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ragazzina 15enne picchiata in Villa Comunale da due coetanee: spinta dalle scale, braccio rotto e lesioni - Una ragazzina di 15 anni è stata aggredita nella villa comunale di Marigliano, in provincia di Napoli. Sono intervenuti i carabinieri. fanpage.it

Ragazzi rapinati e picchiati a Cremona: arrestati 3 minorenni violenti e spregiudicati - Giovanissimi incastrati grazie alle telecamere e alle testimonianze delle vittime: due finiranno in comunità, per l’altro l’obbligo di dimora a casa ... msn.com

Ingegnere aggredito da baby gang a Napoli, 4 denunciati

OLTRE IL FUMO, OLTRE LE MACERIE, OLTRE LA PAURA In una notte segnata dal blackout digitale e dal rumore degli scontri, questa immagine è riuscita a rompere il silenzio della censura. Due ragazzi si baciano in una strada di Teheran, circondati dai d - facebook.com facebook