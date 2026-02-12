Gli uomini delle Fiamme Gialle di Cremona hanno messo agli arresti domiciliari un amministratore di una società di rivendita auto. È accusato di aver messo in atto diverse frodi, tra cui bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio ed evasione fiscale. Secondo le indagini, avrebbe svuotato il patrimonio della società, portandola alla liquidazione giudiziale. La svolta arriva dopo mesi di accertamenti e verifiche sui movimenti finanziari legati all’azienda.

Cremona, 12 febbraio 2026 – I finanzieri del comando provinciale di Cremona, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell' amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata operante su Cremona nel settore della rivendita auto, ritenuto il principale ideatore e fautore delle condotte fraudolente con le quali avrebbe depauperato il patrimonio della società portandola alla liquidazione giudiziale. Le indagini delegate dalla locale autorità giudiziaria e condotte dal nucleo polizia economico-finanziaria di Cremona, anche attraverso un'approfondita analisi dei conti bancari, hanno consentito di svelare plurime e gravi ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché di autoriciclaggio, a vario titolo a carico di t re soggetti, nella loro qualità di amministratori di diritto e di fatto d ella società posta in liquidazione giudiziale Nel dettaglio, gli indagati avrebbero costituito una rete di società con lo scopo di distrarre ingenti somme (circa 2 milioni di euro ) dalle casse della società in liquidazione giudiziale attraverso operazioni finanziarie senza apparente giustificazione economica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio ed evasione fiscale: l’amministratore finisce ai domiciliari

Approfondimenti su Cremona 12 Febbraio

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti, ex presidente della Camera, in relazione a accuse di evasione fiscale e autoriciclaggio.

Irene Pivetti è stata confermata in appello la condanna a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio.

Ultime notizie su Cremona 12 Febbraio

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, tre indagati. Un uomo ai domiciliariE’ sospettato di bancarotta fraudolenta e un’altra serie di reati finanziari, dopo aver depauperato il patrimonio della società di ... cremonaoggi.it

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, amministratore di una concessionaria ai domiciliariGli indagati avrebbero messo in piedi una rete di società per distrarre 2 milioni di euro dalle casse dell’azienda in dissesto, affittato l'immobile generando canoni per oltre 70mila euro e avrebbero ... laprovinciacr.it

