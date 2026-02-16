pesca pronti due nuovi bandi un milione da regione liguria

La Regione Liguria ha annunciato l'apertura di due nuovi bandi destinati al settore della pesca e dell'acquacoltura, con un investimento complessivo di oltre un milione di euro. La decisione mira a sostenere le imprese locali, che potranno accedere a fondi per modernizzare le attrezzature e sviluppare nuove tecniche di lavorazione. Nei prossimi mesi, le aziende potranno presentare le domande per ottenere i finanziamenti.

Due nuovi bandi per un totale di oltre un milione di euro andranno a migliorare il settore della pesca e acquacoltura. Regione Liguria infatti ha destinato la somma di 1 milione e 100 mila euro del Fondo europeo per gli affari marittimi 2021-2027 destinati al comparto ittico ligure. L'assessore regionale Alessandro Piana (nella foto) ha illustrato i termini dei due bandi. "Uno riguarda investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate e promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro, a sostegno di interventi nei porti da pesca, approdi e luoghi di sbarco liguri".

