Viabilità stanziato più di 1 milione di euro | interessati i comuni del Gal Terre Etrusche
Il Gal Terre Etrusche ha pubblicato un bando per interventi sulla viabilità rurale, con una dotazione superiore a 1 milione di euro. La misura, inserita nella strategia Leader, mira a migliorare le infrastrutture nei comuni del territorio. Le risorse sono destinate a interventi che favoriscano la fruibilità e la sicurezza delle strade rurali, contribuendo allo sviluppo sostenibile della rete viaria locale.
Nuove risorse in arrivo per la rete viaria rurale della Toscana. E' stato pubblicato sul Burt il bando del Gal Terre Etrusche (azione SRD07 della strategia Leader), che mette a disposizione una dotazione complessiva di 1.303.618,39 euro per interventi di miglioramento, messa in sicurezza e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
