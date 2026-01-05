Viabilità stanziato più di 1 milione di euro | interessati i comuni del Gal Terre Etrusche

Il Gal Terre Etrusche ha pubblicato un bando per interventi sulla viabilità rurale, con una dotazione superiore a 1 milione di euro. La misura, inserita nella strategia Leader, mira a migliorare le infrastrutture nei comuni del territorio. Le risorse sono destinate a interventi che favoriscano la fruibilità e la sicurezza delle strade rurali, contribuendo allo sviluppo sostenibile della rete viaria locale.

