Nada Cella la sentenza a 30 anni dal delitto | Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni due anni al commercialista Soracco

A 30 anni dal delitto di Nada Cella, la Corte d'Assise di Genova ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di reclusione, mentre il commercialista Soracco è stato condannato a due anni. La sentenza riguarda il procedimento giudiziario legato all’omicidio della segretaria avvenuto a Chiavari nel 1996, chiudendo un lungo iter giudiziario che ha visto coinvolti vari soggetti nel corso degli anni.

La sentenza del processo in Corte d'Assise a Genova sul delitto di Nada Cella, la segretaria uccisa a Chiavari nel 1996. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

