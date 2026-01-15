Nada Cella la sentenza a 30 anni dal delitto | Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni due anni al commercialista Soracco

A 30 anni dal delitto di Nada Cella, la Corte d'Assise di Genova ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di reclusione, mentre il commercialista Soracco è stato condannato a due anni. La sentenza riguarda il procedimento giudiziario legato all’omicidio della segretaria avvenuto a Chiavari nel 1996, chiudendo un lungo iter giudiziario che ha visto coinvolti vari soggetti nel corso degli anni.

La sentenza del processo in Corte d'Assise a Genova sul delitto di Nada Cella, la segretaria uccisa a Chiavari nel 1996. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Nada Cella, la sentenza a 30 anni dal delitto: Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni, due anni al commercialista Soracco Leggi anche: Omicidio Nada Cella, oggi la sentenza dopo 30 anni dal delitto. Anna Lucia Cecere rischia l’ergastolo, Marco Soracco quattro anni Leggi anche: Omicidio Nada Cella: Cecere condannata a 24 anni, 2 anni al commercialista Soracco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Omicidio Nada Cella: la sentenza attesa nel pomeriggio; Omicidio di Nada Cella: sentenza dopo 30 anni. Testimoni e nuovi indizi, ecco su cosa si deciderà; Omicidio Nada Cella, ecco come dopo 30 anni si arriva alla sentenza per l’imputata Anna Lucia Cecere; Omicidio Nada Cella, oggi attesa la sentenza per Annalucia Cecere: Decisione sia coraggiosa quanto giusta. Omicidio Nada Cella, dopo 30 anni arriva la sentenza - Il cold case riaperto nel 2021 giunge al verdetto: il pm chiede l’ergastolo per l’ex docente Anna Lucia Cecere e quattro anni per Marco Soracco per favoreggiamento ... altarimini.it

Omicidio Nada Cella, oggi la sentenza a 30 anni dal delitto - Dopo 30 anni sta per arrivare la sentenza per l'omicidio di Nada Cella, uccisa il 6 maggio 1996, nello studio del commercialista Marco Soracco a ... msn.com

Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni: la sentenza e il processo - Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella. leggo.it

Per la Corte di Assise di Genova, il 6 maggio 1996 a Chiavari Nada Cella fu uccisa da Anna Lucia Cecere. Mentre il commercialista e datore di lavoro di Nada, Marco Soracco, non è colpevole di favoreggiamento ma è stato condannato a due anni per false di facebook

Omicidio Nada Cella, oggi la sentenza dopo 30 anni dal delitto. Anna Lucia Cecere rischia l'ergastolo, Marco Soracco quattro anni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.