Odessa raid russo con drone | 2 feriti

A Odessa, un attacco con drone russo ha ferito due persone e causato danni a un edificio residenziale e a un'infrastruttura. La cause sono ancora da chiarire, ma l’attacco ha provocato danni visibili e ha costretto le autorità a intervenire subito. Un dettaglio concreto: le persone ferite sono state portate in ospedale per le ferite riportate.

3.22 A Odessa due persone sono rimaste ferite e una struttura infrastrutturale oltre ad un edificio residenziale sono stati danneggiati a seguito di un attacco con un drone russo. Lo ha riferito il direttore dell'amministrazione di Odessa Serhiy Lysak, su Telegram. "A seguito dell'attacco, infrastrutture ed edifici civili sono stati danneggiati. In una zona, è scoppiato un incendio ai piani superiori di un edificio residenziale. In un'altra, sono stati danneggiati un negozio e una stazione di servizio", ha scritto.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a evolversi, con nuove accuse e scontri.

