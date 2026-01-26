DR Automobiles Groupe si rinnova l’accordo commerciale con Chery

DR Automobiles Groupe e Chery hanno rinnovato il loro accordo di collaborazione, consolidando una partnership che dura da oltre vent’anni. Questa nuova intesa mira a rafforzare gli obiettivi condivisi e a migliorare l’offerta per i clienti, mantenendo un rapporto di lunga data basato sulla fiducia e sulla crescita comune.

DR Automobiles Groupe e Chery firmano un nuovo accordo di cooperazione, rinnovando e rafforzando una partnership strategica in essere da oltre due decenni. Il contratto aggiornato conferma che Chery continuerà a fornire modelli selezionati a DR Automobiles Groupe, che saranno commercializzati con i marchi DR. Grazie a questo accordo rinnovato, DR Automobiles Groupe e Chery continueranno a concentrarsi sul miglioramento dei prodotti e sul rafforzamento della loro offerta. L’intesa consentirà inoltre a ciascuna delle due società di esplorare autonomamente ulteriori opportunità commerciali, anche all’interno del mercato italiano.🔗 Leggi su Ildenaro.it Dr: rinnova accordo con Chery, per cinesi sbarco in Italia con gamma e rete autonomaDR Automobiles Groupe rinnova l’accordo con Chery, supportando l’ingresso del marchio cinese in Italia. Leggi anche: Il Centro commerciale naturale di Ponte a Egola si rinnova: Valentina Turini la nuova presidente La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Il 2025 è stato un anno da record per il gruppo DR; DR Automobiles Groupe, un formidabile 2025 da record, fatturato a 1,3 miliardi; DR Automobiles Groupe chiude un 2025 da record e consolida i 20 anni del gruppo; Per Dr Automobiles Groupe il bilancio del 2025 si chiude con numeri da record. DR Automobiles Groupe, si rinnova l’accordo commerciale con CheryDR Automobiles Groupe e Chery firmano un nuovo accordo di cooperazione, rinnovando e rafforzando una partnership strategica. ildenaro.it La partnership tra DR Automobiles e Chery si rinnova per il ventennaleLa partnership tra DR Automobiles e Chery si rinnova per il ventennale. Accordo strategico per nuovi modelli DR e sbarco indipendente del colosso cinese in Italia. motori.quotidiano.net , : DR Automobiles Groupe, di Massimo Di Risio, ha chiuso il 2025 con risultati da record: oltre 34mila auto immatricolate e un fatturato complessivo che raggiunge quota 1,3 miliar facebook DR Automobiles Groupe: un 2025 da record che consolida i 20 anni del gruppo. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.